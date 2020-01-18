مصر | أمن أكتوبر يتحفظ على رضيع ملقى بجوار مسجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن أكتوبر يتحفظ على رضيع ملقى بجوار مسجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على طفل حديث الولادة، عثر عليه، بجوار أحد المساجد، بمدينة 6 أكتوبر.

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وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على طفل حديث الولادة، بجوار أحد المساجد بنطاق القسم.

الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحفظت على الطفل لتقديم الرعاية الصحية له، وأخطر مدير أمن الجيزة، بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.