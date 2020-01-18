مصر | "فتاة" تتزعم عصابة لسرقة التكاتك في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتاة" تتزعم عصابة لسرقة التكاتك في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على 3 أشخاص وراء سرقة سائق توكتوك بالإكراه في المطرية.
وبسؤال المجني عليه، قرر بأنه أثناء سيره بشارع ترعة الغزالي ـ دائرة القسم مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته استوقفته المتهمة الثالثة بدعوى توصيلها للشارع محل الضبط، وعقب وصولهما فوجئ بتواجد المتهمين الأول والثاني وقيامهما بتهديده بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما في محاولة لسرقة الدراجة البخارية قيادته كرها عنه، واتهمهم بالشروع في سرقته بالإكراه.
وتلقت مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بشارع البترول دائرة القسم، تمكن من ضبط "س. ع. ا" 22 عامًا عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية، وبحوزته سلاح أبيض مطواة" و"أ. ت. غ" 19 عامًا عاطل ومقيم الخصوص قليوبية وبحوزته سلاح أبيض " كتر "، و"ب. ع. ص" 18 عامًا دون عمل ومقيمة بذات العنوان، أثناء شروعهم في سرقة دراجة بخارية " توك توك " كرهًا عن قائدها "م. م. ح" 22 عامًا يعمل سائق توك توك.
وبسؤال المجني عليه، قرر بأنه أثناء سيره بشارع ترعة الغزالي ـ دائرة القسم مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته استوقفته المتهمة الثالثة بدعوى توصيلها للشارع محل الضبط، وعقب وصولهما فوجئ بتواجد المتهمين الأول والثاني وقيامهما بتهديده بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما في محاولة لسرقة الدراجة البخارية قيادته كرها عنه، واتهمهم بالشروع في سرقته بالإكراه.
وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.