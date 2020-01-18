مصر | "فتاة" تتزعم عصابة لسرقة التكاتك في القاهرة

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على 3 أشخاص وراء سرقة سائق توكتوك بالإكراه في المطرية.

وتلقت مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بشارع البترول دائرة القسم، تمكن من ضبط "س. ع. ا" 22 عامًا عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية، وبحوزته سلاح أبيض مطواة" و"أ. ت. غ" 19 عامًا عاطل ومقيم الخصوص قليوبية وبحوزته سلاح أبيض " كتر "، و"ب. ع. ص" 18 عامًا دون عمل ومقيمة بذات العنوان، أثناء شروعهم في سرقة دراجة بخارية " توك توك " كرهًا عن قائدها "م. م. ح" 22 عامًا يعمل سائق توك توك.