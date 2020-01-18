مصر | ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش في القاهرة

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم السبت، من القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو و300 جرام حشيش بالسلام.

وتلقت مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "ع. ع"، 22 عاما، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 2.3 كيلوجرام، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.