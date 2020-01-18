مصر | 18 أبريل.. نظر دعوى منع صفاء الهاشم من دخول مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أبريل.. نظر دعوى منع صفاء الهاشم من دخول مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 18 أبريل.
وقال "صبري" أنه "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين، تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ".
وتابع أن "النائبة لا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار إلى أن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم وأن هناك وفد من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم.
وطلب "صبري" في ختام صحيفة دعواه، بإدراج صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتي، على قوائم الممنوعين من دخول مصر.