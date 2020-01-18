مصر | 18 أبريل.. نظر دعوى منع صفاء الهاشم من دخول مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أبريل.. نظر دعوى منع صفاء الهاشم من دخول مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 18 أبريل.

وقال "صبري" أنه "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين، تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ".

وتابع أن "النائبة لا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي".