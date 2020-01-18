أخبار مصر | غدًا.. "الأعلى للإعلام" يبدأ أولى جلساته التشاورية حول "كود الطفل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "الأعلى للإعلام" يبدأ أولى جلساته التشاورية حول "كود الطفل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية، حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، وذلك غدًا الأحد، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي كان المجلس قد انتهى من وضع مسودتها النهائية منذ أيام.



وكان المجلس قد انتهى من وضع مسودته النهائية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، والتي تستمد شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، والدستور المصري، والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".



وترتكز المدونة على 6 مبادئ عامة، وهي:

1- احترام حقوق الطفل في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية.

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2- حماية الأطفال من المحتوى الضار، وسوء المعاملة، والتمييز، والقوالب النمطية، ووالوصم الاجتماعي.

3- توفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به، يستند إلى الأمانة، ويعمل على توفير بيئة تمكينية لهم.

4- الحرص على مبدأ المساواة الرامي للنوع الاجتماعي والقدرات.

5- قبول ثقافة احترام الآخر، التي تقوم على التنوع.

6- الإيجابية، من خلال تقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.