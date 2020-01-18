أخبار مصر | السيسي يغادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر بشأن ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يغادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويعقد المؤتمر في مقر المستشارية لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة غدًا، في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، المنعقد برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 11 دولة.

ويشارك في المؤتمر 11 دولة، هي: "الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، مصر، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، وتركيا"، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

