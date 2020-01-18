أخبار مصر | "الأطباء": نهرب إلى الخارج نتيجة المخاطر والمنظومة السيئة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن منظومة الصحة تحمل الطبيب فوق طاقته سواء من خلال الممارسات التي تتم عليه أو من خلال النقص في المعدات الطبية والتي يتحمل مسئوليتها الطبيب وبالتالي يتعرض إلى التعدي عليه من قبل المرضى.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء قررت التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية في كل المتسببين في حادث أطباء المنيا للمطالبة بتحويل كل مسئول إداري من الأطباء إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه حول الواقعة.

