أخبار مصر | وزير النقل: محطة ميناء الإسكندرية تستقبل السفن الكبيرة 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: محطة ميناء الإسكندرية تستقبل السفن الكبيرة 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الوزير، ضرورة تقديم هيئة الميناء، التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع في الوقت المحدد، بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة.
وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.
واستعرض الوزير، خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، وكذلك التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين المقبلين، لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية.
ووجه الوزير، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ وهي 24 شهرا.
وعلى هامش جولته، أكد الوزير، أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، حيث سيساهم في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء.
وتابع أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء، فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة، سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، هي شركة مملوكة للدولة، تساهم فيها كل من "هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية"، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.
ويبلغ طول أرصفة المحطة 2450 مترا، طوليا، وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر، وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في الوقت نفسه، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).