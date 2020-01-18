أخبار مصر | رئيس البرلمان يطالب بيوم سنوي للتوعية بمعاناة ضحايا الإرهاب حول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يطالب بيوم سنوي للتوعية بمعاناة ضحايا الإرهاب حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد حاليًا في جنيف، بعدة مداخلات حول موضوع التعامل مع ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن التعامل مع ضحايا الإرهاب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود.

وأكد "عبدالعال"، خلال مداخلته، أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة بنيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، دعيا إلى تحديد يوم سنوي للتوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في العالم وحجم المعاناة الذي يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة استراتيجية الأمم المتحدة حول كيفية الاستفادة من البيانات التي تساعد على مكافحة الظاهرة الإرهابية والتي تشمل بيانات المسافر وسجل اسم الراكب ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات والآراء القانونية المتعددة حول هذا.

