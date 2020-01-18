أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. "مجلس الأطباء": إحالة 5 قيادات للجنة التحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. "مجلس الأطباء": إحالة 5 قيادات للجنة التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الأطباء إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية في المنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث الذي تسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 12 آخرين.

وأكد أعضاء المجلس عقب انتهاء إجتماعهم أمس الجمعة، أن المحالين للتحقيق هم: "مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا، ومدير إدارة سمالوط بالمنيا، ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات"، مشيرًا إلى أنه جاري إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعا للمثول أمام جهة التحقيق بالنقابة، في إطار تحملنا مسئولية رد حق شهدائنا ومصابينا من شباب الأطباء في حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطبا.



جدير بالذكر أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.

