أخبار مصر | مدير الترميم بالمتحف الكبير: وضع 11 قطعة على الدرج العظيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الترميم بالمتحف الكبير: وضع 11 قطعة على الدرج العظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن 11 قطعة أثرية ضخمة وصلت إلى المتحف المصري الكبير، قادمة من المتحف المصري في التحرير.

وأشار إلى أن هذه القطع الضخمة، والتي من ضمنها تمثالي الإله بتاح، أوزانهما ما بين 5 لـ6 أطنان، ومجموعة أخرى متميزة من التماثيل الملكية، تم وضعها داخل البهو العظيم تمهيدًا لرفعها وتثبيتها على الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن الدرج العظيم، هو الدرج الموصل ما بين البهو العظيم، الذي يقف فيه تمثال الملك رمسيس الثاني المعروف، إلى باقي قاعات المتحف.

وأضاف أن عدد الآثار التي تم نقلها إلى الدرج حتى الآن، ٧٠ قطعة أثرية، من إجمالي 87 قطعة من المقرر عرضها عليه، وجارٍ نقل باق القطع تباعًا.

وجاءت تصريحات "زيدان" على هامش إعلان وزارة السياحة الآثار، نقل 356 قطعة أثرية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف المصري الكبير، من بينها 57 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون.