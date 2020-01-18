أخبار مصر | افتتاح 4 مراكز شباب بالجيزة عقب تطويرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح 4 مراكز شباب بالجيزة عقب تطويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير 4 مراكز شباب، وهي: مراكز شباب البليدة والجملة والسعودية بمركز ومدينة العياط، ومركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور.

وأكد الوزير، أن تطوير مراكز الشباب، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى الارتقاء بأداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة بها، علاوة على ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها، مشيدًا بالطفرة الإنشائية بمحافظة الجيزة في القطاع الرياضي.

ومن ناحيته، أكد المحافظ، سعي الدولة للتوسع في مراكز الشباب، وتطويرها، في ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية.

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وأشار إلى أن العمل على توسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة، وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي، تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

ونوه بأن أعمال التطوير التي تم افتتاحها بمراكز الشباب، شملت ملعب خماسي لكرة القدم والمبنى الإداري المطور، والمزود بمجموعة من صالات الأنشطة الرياضية والجيمانزيوم والمكتبات إضافة إلى افتتاح الملعب المطور بمركز شباب صفط اللبن، على مساحة ٣٠٠٠ متر، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.

وشهد الوزير والمحافظ، خلال زياراتهم لمراكز الشباب، عددًا من الأنشطة والعروض الرياضية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية، قدمها أعضاء تلك المراكز من النشء والشباب.

وحضرت فعاليات الافتتاح، هند عبد الحليم، نائبة محافظ الجيزة، وأحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأعضاء مجلس النواب، عن دوائر العياط وبولاق الدكرور.