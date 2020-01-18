أخبار مصر | برلماني ينتقد خدمات البريد في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ينتقد خدمات البريد في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "زين الدين" في بيان له اليوم، إن المواطنين في معظم مراكز البحيرة، وبصفة خاصة في القرى، يعانون من سوء الخدمات داخل مكاتب البريد، وأن المواطن من الممكن أن يقضي يومه كاملا داخل المكتب؛ لإنجاز مصلحته ثم يصل الشباك ليقول له الموظف "الشبكة واقعة".
وأشار إلى أن منطقة بريد البحيرة، يوجد بها ما يقرب من 6 إدارات، لا يوجد على رأس العمل بها مدير، وذلك منذ فترة طويلة، بعد أن أجرت الهيئة مسابقة ثم قامت بإلغائها، متسائلًا:" إذا كانت 6 إدارات بلا مدير، فمن يُسير العمل بها".
وطالب النائب، المهندس عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، بزيارة منطقة بريد البحيرة، وتفقد مكاتب القرى بصفة خاصة، للوقوف على مشكلات وهموم المواطنين، والعمل على حلها، بدلا من الجلوس في المكاتب المكيفة.