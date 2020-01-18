أخبار مصر | برلماني ينتقد خدمات البريد في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ينتقد خدمات البريد في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، ونائب إدكو وأبوحمص، بمحافظة البحيرة، الخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد، بمعظم مراكز المحافظة، واصفًا إياها بـ"السيئة".

وقال "زين الدين" في بيان له اليوم، إن المواطنين في معظم مراكز البحيرة، وبصفة خاصة في القرى، يعانون من سوء الخدمات داخل مكاتب البريد، وأن المواطن من الممكن أن يقضي يومه كاملا داخل المكتب؛ لإنجاز مصلحته ثم يصل الشباك ليقول له الموظف "الشبكة واقعة".