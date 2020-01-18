أخبار مصر | هل الكلام أثناء تناول الطعام حرام؟.. الإفتاء تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل الكلام أثناء تناول الطعام حرام؟.. الإفتاء تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقالت الدار في فتواها، إن الكلام على الطعام مباح، بل قال العلماء باستحباب الحديث على الطعام تأنيسًا للآكلين؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» رواه مسلم في "صحيحه".

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الكلام أثناء تناول الطعام.

وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (14 7) عند شرح هذا الحديث: [وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَكْلِ تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ] اهـ.

