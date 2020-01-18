أخبار مصر | الإفتاء: لا يجوز الدعاء على المؤذي بالمرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: لا يجوز الدعاء على المؤذي بالمرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن إيذاء الشخص لجيرانه بألفاظ بذيئة، إثم وخروج على طاعة الله.

وجاء رد الدار، تعليقًا على سؤال: حكم الشرع في سيدةٌ فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبتني بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين.

السائل قال للدار إن هذا ليس أولَ موقف يحدث من السيدة اتجاهه، وأنه في لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين، ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء.



وأضافت الدار في فتواها، إن سلوك المرأة المذكور فيه إثمٌ وخروج على طاعة الله ورسوله، ولكن يستحب أن تردّ الإساءة بالمعروف، وأن تدعو لها بالهداية لعلها تتوب، واذكر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34].

وتابعت أنه لا ينبغي الدعاء عليها بالمرض، لأنه إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به، وإنما يمكنك اللجوء إلى القضاء إذا أصرَّتْ على الإساءة

