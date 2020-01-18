أخبار مصر | تباين الآراء حول امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأضافت عبير، في بيان صحفي، أنه تباينت الآراء حول مستوي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في محافظة القاهرة، حيث ذكر طلاب وأولياء أمور، أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوي الطالب المتوسط، بينما ذكر آخرين أن الامتحان صعب وفي مستوي الطالب المتميز.

وأوضحت عبير، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء صعبا في محافظة الأسكندرية، بينما كان سهلا في محافظة المنوفية، وتم تسريبة منذ بداية الامتحان، فيما شهدت مادة الدراسات الإجتماعية في محافظة الغربية سهولة، مشيرة، إلى أن امتحان مادة العلوم في محافظة القليوبية، شهد صعوبة في بعض الأسئلة وتحتاج لوقت طويل.

واستنكرت عبير، تسريب الامتحانات وبعض وقائع الغش الجماعي علي صفحات السوشيال ميديا، مطالبة بإيجاد وسيلة تمنع الغش وتضبط العملية الامتحانية في اللجان.

