أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. مستشار "الحق في الدواء": هالة زايد تتعامل بعدم وعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. مستشار "الحق في الدواء": هالة زايد تتعامل بعدم وعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، أن تعامل وزارة الصحة مع حادث أطباء المنيا، تعامل سطحي وليس له أي معايير.



وأضاف في تصريحات خاصة إلة "الخليج 365"، أن تعويضات أسر الطبيبات المسيحيات برحلة حج، أمر يدعو إلى السخرية، ويدل على العبث أيضا، مشيرا إلى أن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة تتعامل مع الأمور بعدم وعي.



وقال عز العرب: إن سياسة وزارة الصحة ورؤيتها يجب تعديلها، وأيضا يجب الانتباه إلى مصالح الأطباء أكثر من ذلك، فالطبيب أصبح يحمل عبئا كبيرا على عاتقه بسبب تخبط الوزارة.

