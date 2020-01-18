أخبار مصر | لجنة انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين تفحص الطعون والتنازلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين تفحص الطعون والتنازلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقدها اجتماع، اليوم السبت، وذلك لفحص الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، التي تم التقدم بها للنقابة خلال الفترة التي تم الإعلان عنها مسبقا، لتلقي الطعون والتنازلات الخاصة بالمرشحين على كافة المستويات النقابية، على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعد الإعلان عن نتائج الفحص في نهاية الاجتماع.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، قد أعلنت الكشوف المبدئية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، وذلك بناءا على اجتماع مجلس النقابة العامة فى جلستة المنعقدة يوم الاثنين 6 يناير 2020، حيث تم تشكيل اللجنة، والتي أعلنت عن فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

وأوضحت القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفي، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

والمرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هاني السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرءوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين على زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي علي سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبي مرقص، عصمت محمد علي سيد أحمد.