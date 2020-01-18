أخبار مصر | رئيس الطريقة الشبراوية: الشعب كله صوفي.. والسلفيون خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الطريقة الشبراوية: الشعب كله صوفي.. والسلفيون خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي، رئيس الطريقة الشبراوية الصوفية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الشعب المصري كله صوفي بطبيعته، ولم يخرج عن صوفيته وحبه للرسول والصحابة أبدا، إلا لوصول الفكر الوهابي عام 1811 ميلاديا.

وأوضح في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن هناك اختلاف عقائدي بين السلفية والصوفية، هم يريدون هدم الدين من خلال حلحلة العقيدة، ولا يعرفون جوهر الدين، ودائما يشككون في نية الآخرين، ليكونوا هم أصحاب الكلمة والرأي.

وتابع أن رأس الحسين موجود في مصر، واحتفالنا بمولد الحسين يكون بوصول الرأس الشريف، والسيدة زينب عاشت ودفنت في منزلها في مصر، لكن السلفيون ينفون ذلك، وهم خطر على المجتمع.