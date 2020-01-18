شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة يقبل يد قارئ القرآن في عزاء بالدقهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالى مدينة دكرنس بقيام القمص روفائيل واصل، كاهن كنيسة العذراء بدكرنس، بتقبيل يد الشيخ طه النعماني بعدما أنهى قراءة القرآن بأحد للعزاءات بالمدينة، حيث أصر عقب انتهاء قراءة جزء من القرآن على تحية المقرئ، وقام بتقبيل جبين ووجنتي ويد الشيخ النعماني قبل أن يسلم عليه باقي القساوسة أثناء خروجهم من الصوان.

وقال الشيخ طه النعماني، معلقا على الواقعة: «فوجئت برد فعل القسيس وهو خارج من الصوان وإن دل هذا يدل على محبته، وسبق وحضرت عزاءات بدكرنس عدة مرات سابقة، وفي كل مرة أجد القساوسة يحضرون ويشاركون المسلمون أحزانهم ويوجهون لي التحية بأشكال مختلفة، لكن هذه المرة قبَّل القسيس يدى في تواضع ومحبة شديدة وما حدث كان له أثر طيب في نفوس كل الحاضرين ولا ينتقص أبدًا من قدر القسيس بل يزيد من حب أهالي دكرنس له».

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وأضاف: «أنا أعيش في محافظة الفيوم ونحن نتعايش مع الأقباط ونتشارك مع بعض في الأفراح والأحزان، ونبادلهم نفس مشاعر المودة وهم يشاركونا أحزاننا ونحن لا نتأخر عن مواساتهم في أي مكروه لديهم».

وتابع: «عندما ذهبت منذ حوالي 10 سنوات للقراءة في مأتم خالد فتح الباب عضوًا مجلس الشعب وقتها فوجئت بالكنيسة تدق أجراسها على مدار 3 أيام وفسروا لي هذا بأنه حزنا على المتوفي».

من جانبه، علق القمص روفائيل واصل، كاهن كنيسة العذراء بدكرنس على تصرفه، قائلا: «ما حدث تعبير عن المحبة فالإنسانية ليس فيها شيخ وقسيس، وهذا الشيخ أدى عمله كويس».