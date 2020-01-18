شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الآثار» عن نقل «تمثال الشرقية»: «مُستنسخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علَّقت وزارة السياحة والآثار، السبت، على الصور التي تم نشرها وتداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تصور عملية نقل تمثال كبير على هيئة ملك مصري قديم على سيارة نصف نقل بطريقة عشوائية.

وأكد الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا التمثال مستنسخ، وليس تمثالا أثريًا، وتم وضعه منذ أكثر من 15 عامًا أمام جامعة الزقازيق ليزين مدخلها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بنقل التمثال المستنسخ والذي يحاكي ذلك الخاص بالملك رمسيس الثاني، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة.