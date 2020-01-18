شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المستمرة والدورية لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بميناء الإسكندرية حيث تابع الوزير يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55 وعقد إجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، وكذلك التكلفة الإستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامناً مع أعمال البنية التحتية.

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ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ 24 شهر لتكون المحطة جاهزة لأستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022 كما أكد على ضرورة قيام هيئة الميناء بكافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع في الوقت المحدد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

وعلى هامش جولته أكد وزير النقل ان المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء مضيفا ان المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الاسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة اوروبا نحو إفريقيا والعكس كما ان المحطة ستكون احد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء لافتًا إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للمواني المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الإنتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية، وهي المسئولة عن بناء وادارة وتشغيل المحطة وان أرصفة المحطة بطول 2450 متر طولى وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع أستقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، بضائع عامة، سيارات.