شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» و«عبدالعال» يفتتحان «الإسكان الاجتماعي».. والمستحقون يتسلمون العقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مشروع «الإسكان الاجتماعى» بمدينة بدر ويضم 3 آلاف و528 وحدة سكنية تم الإنتهاء من تنفيذها.

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وسلم «الجزار» و«عبدالعال»، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعى» لمستحقيها، بمدينة بدر، وتفقدا الوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، للتأكد من وصول جميع المرافق للوحدات السكنية، وشدد الوزير على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب والتشجير بالموقع.

وقال الجزار ان إجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعى» التي تم ويجرى تنفيذها بمدينة بدر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 88 ألف و788 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 ألف و608 وحدة، وجارٍ إنهاء وتنفيذ 38 ألف و880 وحدة، وأنه جارٍ إسناد تنفيذ 33 ألف و300 وحدة أخرى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن تخصيص 33 ألف و889 وحدة سكنية بمدينة بدر، وتوقيع عقود 20 ألف 739 وحدة من قِبَلِ المواطنين المُخصصة لهم، وتم تسليم 19 ألف و117 وحدة سكنية لمستحقيها، سواء التي تنفذها الهيئة أو غيرها.