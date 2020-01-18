شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يفتتح مشروع النقل الخارجي بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع النقل الجماعى الخارجى بمدينة بدر.

وأكد الجزار أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعى الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، لخدمة سكانها، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها.

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وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سبق التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعى، بمدينة بدر، وحتى موقف السلام النموذجى، وذلك في مسارين، المسار الأول (الموقف الرئيسي – مركز الشباب – السنترال – مدرسة محمد سمير – الإسكان الاجتماعي ــ ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام)، والمسار الثانى (الموقف الرئيسي – طريق سعد زغلول – الكولدير – ميدان الروسية – قسم الشرطة – مركز طبي الحي الثالث – المدرسة الفندقية – بوابة هليوبوليس – ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام).

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شراء ٢٠ أتوبيس ميني باص ٣٣ راكبا من حساب مجلس الأمناء، وتم ترخيصها كنقل عام، لنقل المواطنين من مدينة بدر إلى موقف السلام النموذجي، وموقف أحمد حلمي، وتم تحديد الأجرة بقيمة ٦ جنيهات (بدر- موقف السلام النموذجي) أقل بجنيهين من أجرة الميكروباص، وبقيمة ١٠ جنيهات (بدر- أحمد حلمي) اقل بـ ٣ جنيهات من أجرة الميكروباص.

وعلى هامش الافتتاح، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، حيث استعرض الجهود التي يبذلها مجلس الأمناء في المجالات المختلفة بالمدينة، في منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدينة، حيث تم تشغيل خطوط مباشرة من مدينة بدر لمحافظات الصعيد، بالتعاون مع السوبر جيت، وجارٍ الإعداد لتشغيل خطوط لمحافظات الوجه البحري، كما سلم رئيس مجلس الأمناء، درع المجلس لوزير الإسكان.