شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بإيداع رضيع العياط بالمستشفى لتقديم الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت نيابة العياط في الجيزة، السبت، بطلب تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع، بجوار سور المدرسة الفنية، وسط أجواء الطقس السيئة. وقال شهود العيان للنيابة بإشراف أحمد الفقي، إنهم عثروا على الطفل بجوار سور المدرسة، بجوار أكياس القمامة، ولولا صراخه لما انتبهوا، فحرر محضرًا بمركز الشرطة. وقررت النيابة إيداع الرضيع مستشفى العياط المركزي، وتقديم الرعاية اللازمة له، لحين كشف ملابسات الواقعة.

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