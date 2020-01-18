شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تهنئ مصر لاختيارها ضمن الدول الأسرع نموًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عبرت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، اليوم عن سعادتها باختيار مصر ضمن قائمة المائة دولة الرئدين في تقرير مؤسسة براند فاينانس لعام 2019. Advertisements وقالت «المشاط» من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «مبروك مصر، ضمن قائمة الدول الـ١٠٠ الرائدة في تقرير مؤسسة براند فاينانس لعام ٢٠١٩». وأضافت: «ويتناول التقرير ٣ محاور رئيسية: السلع والخدمات، والمجتمع، والاستثمار. نفخر بارتفاع تصنيف مصر بنسبة ٥٠٪ في تصنيف العلامات المميزة واحتلالها المركز الخامس لقائمة الدول الأسرع نموًا على مستوى العالم». مبروك #مصر، ضمن قائمة الدول ال١٠٠ الرائدة في تقرير مؤسسة براند فاينانس لعام ٢٠١٩. ويتناول التقرير ٣ محاور رئيسية: السلع والخدمات، والمجتمع، والاستثمار. نفخر بارتفاع تصنيف مصر بنسبة ٥٠٪ في تصنيف العلامات المميزة واحتلالها المركز الخامس لقائمة الدول "الأسرع نموًا" على مستوى العالم pic.twitter.com/S9O2dJQqM6

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا المشاط تهنئ مصر لاختيارها ضمن الدول الأسرع نموًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.