شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يتفقد «الإسكان الاجتماعي» المخصص لعمال المدابغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عاصم الجزار، وزير الاسكان، خلال جولته اليوم بمدينة بدر، إحدى مناطق الإسكان الاجتماعي، المخصصة كسكن بديل لعمال المدابغ، وتضم 1008 وحدات سكنية بالحي السابع، بالمدينة.

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وشدد الجزار، على التصدي لظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة، وتعدي المحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها، والاهتمام بأعمال النظافة، وصيانة الموقع العام، مكلفا جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بتكثيف التواجد بتلك المنطقة، للحفاظ على طابعها العمراني.

وخاطب وزير الإسكان، سكان المنطقة، قائلا لهم: «حافظوا على المظهر الجمالي والحضاري لمجتمعكم، فقد أنفقت الدولة استثمارات ضخمة في تنفيذ هذا المشروع «الإسكان الاجتماعي» القومي الضخم، لنقل المواطنين محدودي الدخل، للإقامة بمجتمعات عصرية حضارية تليق بالمواطن المصري».

وطالب الوزير جهاز مدينة بدر، بالتعاون مع مجلس الأمناء، في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجتمعهم، وتحسين السلوك العام.