شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحف الكبير» يستقبل 356 قطعة أثرية من «التحرير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة من 356 قط اثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ امون و11 قطعة سيتم عرضها على الدرج العظيم. صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير مؤكدا على ان عمليه النقل تمت وسط إجراءات امنية من قبل شرطة السياحة والاثار وشرطة النجدة.

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وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، أن من اهم هذه القطع تمثالي للاله بتاح يتراوح اوزانهما ما بين 5 و6 طن اللذان سوف يتم عرضهما على الدرج العظيم ضمن مجموعة أخرى متميزه من التماثيل الملكية، منها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثالث وتمثال من الجرانيت الأسود للملك تحتمس الثالث بالإضافة إلى ناوس للملك نختانبو وصندوق من الكوارتزيت لحفظ الأواني الكانوبية من مجموعة الملك تحتمس الثالث.

وأضاف د. عباس أن هذه المجموعة تم اختيارها بعناية شديدة لتتلائم مع سيناريو العرض المتحفى الخاص بالدرج العظيم والذي يتضمن ويتناول موضوعات عديدة.

وقال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير ان فريق العمل حرص على توثيق وتغليف وتأمين القطع بالطرق العلمية المتعارف عليها دوليا قبل عملية النقل مشيرا إلى ان عملية النقل تمت على فترتين صباحية ومسائية وان المجموعة التي تمً نقلها من كنوز الملك توت عنخ امون تتكون من قطع متميزه من الصدريات والقلائد المذهبة والمطعمة من الاحجار الكريمة والتي سوف تخضع لاعمال الترميم الدقيق بمعمل ترميم الاثار العضوية لمدة حوالي اربعة اشهر. أما القطع الثقيلة فتمت عملية نقل البعض منها عن طريق شركة المقاولون العرب تحت الإشراف الكامل من المتخصصين بالمتحف المصري الكبير ومتحف التحرير حيث تم وضعها داخل البهو العظيم تمهيدا لرفعها وتثبيتها على الدرج العظيم حيث وصل عدد الاثار التي تم نقلها على الدرج حتى الان هو ٧٠ قطعة اثرية من اجمالي 87 قطعة من المقرر عرضها عليه وجاري نقل باقي القطع تباعا.

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير

ملوك والهه مصر العظام في المتحف المصرى الكبير