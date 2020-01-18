شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تطعن على قرار «الجنح» بمحاكمة طبيب أسنان وزوجته تخليا عن توأمهما (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح أوسيم شمال الجيزة، بعدم الاختصاص، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب أسنان وزوجته، تخليا عن طفليهما التوأم.

وطعنت النيابة العامة على قرار المحكمة، وطلبت بتحديد جلسة أخرى لنظر القضية. وقررت النيابة إخلاء سبيل والدى التوأم طبيب أسنان وربة منزل، بضمان محل إقامتهما على ذمة اتهامهما بتعريض حياة طفلين للخطر.

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وكشفت التحقيقات أن مالكة حضانة بمنطقة بشتيل تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة أوسيم، تفيد أن ربة منزل «ترتدي نقاب» حضرت إليها وأبدت رغبتها في إلحاق طفليها بالحضانة وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخرى إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد عمل التحريات تبين أن والدة الطفلين تدعي «ر» في العقد الرابع من العمر تزوجت من طبيب أسنان يدعى «م» في العقد الثالث من العمر، منذ ٦ سنوات، وأقامت معه لدى أسرته بمحافظة كفر الشيخ، وبعد فترة طلبت أسرة الزوج منه اصطحاب زوجته ومغادرة المنزل، لكونهما غير راضيين عن زواجهما وبالفعل توجه الزوجان للقاهرة وقاما بتأجير شقة بمنطقة شبرا.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجين في بداية الأمر وجدا صعوبة في الإنجاب، مما دفعهما إلى جمع مبلغ مالي وإجراء عملية حقن مجهري، وبهذه الطريقة تمكنت الزوجة من إنجاب توأم، وبعد مرور عام على ولادتهما أبدى الزوج رغبته في عدم قدرته على الإنفاق عليهما كما أنه لم يرغب في الاعتراف بنسبهم لذلك طلب من زوجته التخلص منهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأم بحثت عن حضانة للأطفال حتى عثرت على واحدة بمحافظة الجيزة بمنطقة بشتيل في أوسيم وترددت عليها عدة مرات لمعرفة طبيعة المكان، ومن خلال ذلك علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهى المقابل للحضانة، فارتدت نقابا واصطحبت الطفلين وتوجهت بهما لمالكة الحضانة وتركتهما هناك وفرت هاربة وبعد عمل التحريات وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الأم وتم القبض عليها، وزوجها.