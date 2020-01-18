شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقد زيارة الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح السبت، بتفقد زيارة الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي.

وخلال الزيارة هنأ الوزير الطلبة الجدد على إلتحاقهم بكلية الشرطة، وإستمع سيادته إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الإنضباطية الجديدة، وأوجه إستفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي، كما إلتقى بعدد من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين إلتحقوا بالكلية هذا العام، مؤكدًا على فخر وزارة الداخلية وإعتزازها بانضمام أبناء الشهداء لكلية الشرطة لاستكمال مسيرة آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، كما أشاد بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات إنضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة هي بداية جديدة لحياتهم ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم بإنضمامهم إلى صفوف الشرطة المصرية التي تخرج منها رجال أوفياء يتواصل بهم عطاء الأجيال التي تحمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

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وأكد على ضرورة استمرار دعم وتطوير إمكانيات أكاديمية الشرطة لتواكب دائمًا أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والإجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وصولاً لإعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني في إطار من الإلتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية وقواعد السلوك المهني التي تستند إلى القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمال بكل كفاءة وإقتدار.

ووجه وزير الداخلية التحية والتقدير لأسر الطلبة الجدد لدورهم في غرس القيم والمبادئ الوطنية لدى أبنائهم وإصرارهم على تقديم أبنائهم لخدمة الوطن بالرغم من التحديات، مؤكدًا أن ذلك يعد خير دليل على قوة وصلابة الشعب المصري العظيم في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، ويعكس تمسك المصريين الأبدي بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته.

من جانبهم، أعرب أسر وأهالي الطلبة الجدد عن فخرهم بأبنائهم ومدى ما وصلوا إليه من جدية وإنضباط خلال الفترة القصيرة التي قضوها داخل الكلية.

وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة