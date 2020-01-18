شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 126 ألف طالب شاركوا في النشاط الرياضي و113 ألفًا في الثقافي خلال ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة، حول أنشطة قطاع الأنشطة ومعهد إعداد القادة بالجامعات والمعاهد المصرية خلال عام 2019.

وأشار التقرير إلى الأنشطة المختلفة التي قدمها قطاع الأنشطة ومعهد إعداد القادة بحلوان، والتى شملت تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بالاشتراك في الاستراتيجية القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، واختيار أفضل جامعة في مجال الأنشطة الطلابية، والتي تمت بمشاركة ١٢٦٧٢١ في النشاط الرياضي، ١٣١٠٥٧ في نشاط الأسر، ٧٧٠٨٤ في النشاط الاجتماعي، ١١٣٧٧٠ في النشاط الثقافي، ١٠٨٤٥٤ في النشاط الفني، ٥٣٧٤٢ في الجوالة، ٤٨١٣٨ في النشاط العلمي، لافتًا إلى أن هذا العام تميز بالاهتمام بأنشطة غير تقليدية مثل المبادرات الطلابية (١٠٤٣٤)، ونماذج المحاكاة (١٦٢٣٠)، ومشروعات الخدمة المجتمعية (٧٨٩٣٤)، والمشاركات الدولية (٣٤٧١)، والأنشطة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة (٢٤٧٣)، والاختراع والابتكار (١٠٠٨)، بإجمالي ٨٠٩٢٢٣ طالب وطالبة.

ولفت التقرير إلى قيام الجامعات المصرية بالأنشطة التي تعمق الانتماء الوطني من خلال احتفالها بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة المجيدة بعنوان (العبور الجديد)، بمشاركة مايقرب من ٢٠٠ ألف من الطلاب في عروض فنية، وزيارات ميدانية، وندوات ثقافية، وأفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر.

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وأشار التقرير إلى أنه في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019، تم انعقاد فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بأسوان بمشاركة 21 دولة إفريقية و24 جامعة مصرية.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2019/2020، والتي تعد تجربة ديمقراطية مميزة بالجامعات المصرية، وخاصة بعد البناء المؤسسي وصدور كل من اللائحة التنفيذية، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات، وذلك على مستوى الكليات وعلى مستوى كل جامعة، وعلى مستوى الجامعات بوجه عام، شهدت الانتخابات هذا العام إقبالاً كبير، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي 24864، منهم 14222 طالبًا بنسبة 57.2%، و10642 طالبة بنسبة 42.8%، كما أن انتخابات هذا العام شهدت تقلد 6 طالبات لرئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة، حلوان، قناة السويس، دمياط، الأقصر، السويس).

وأكد التقرير على الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبل على الزواج (مودة) بعد تدريب مايزيد عن ٢٠ ألف طالب وطالبة في ٥ جامعات (الاسكندرية، حلوان، بورسعيد، القاهرة، عين شمس)، وسوف يتم تعميم التنفيذ على مستوي جميع الجامعات المصرية، وبموافقة المجلس الأعلي للجامعات على التنفيذ وسيتم التنفيذ خلال العام الدراسي؛ لاستهداف مايقرب من نصف مليون متدرب.

وأضافة التقرير أنه في إطار اهتمام معهد إعداد القادة بالعمل التطوعي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، قام بالمشاركة في المنتدي العربي حول العمل التطوعي في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأشار د.طايع إلى أنه تم تنفيذ نموذج محاكاة للمجلس الأعلي للجامعات بجامعة أسوان بمشاركة ١٥٠ طالب وطالبة، مضيفًا أن من الأنشطة المتميزة التي تمت أيضاً الدورة العربية الخامسة عشر لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي (٤٦٠ طالب وطالبة)، والمنتدي العربي حول العمل التطوعي في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر التاسع للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد تحت عنوان (مجتمع بلا فساد) في إطار الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، كما تم التعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة؛ لتنفيذ الدورة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي لاكتشاف المواهب الشابة في مجال الغناء العربي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.