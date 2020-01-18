شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: معمل تكرير أسيوط يوفر 65٪ من المنتجات البترولية للوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحورى لمعامل التكرير المصرية في استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود، مشيراً إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتى ثمارها وتحقق أهداف وزارة البترول في تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالى ترشيد استهلاك النقد الأجنبي.

كما أكد على الاهتمام الذي توليه الوزارة للمشروعات البترولية بصعيد مصر وخاصة تطوير وزيادة قدرة معمل تكرير أسيوط والذى يشهد حالياً تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتيــن بطاقة إنتاجية 800 ألف طن من البنزين لتغطية احتياجات الوجه القبلى من هذا المنتج الحيوى بالإضافة إلى جانب من احتياجات البوتاجاز وذلك بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2020 / 2021.

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وشدد الملا على الالتزام الكامل والاستمرار في رفع كفاءة الكوادر البترولية العاملة وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة الأعمال، ضماناً لسلامة العاملين والمعدات والمنشأة وكذلك استدامة العمل والإنتاج وتقليل الفاقد.

من جانبه أوضح المهندس محمود الشابوري رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول دور الشركة في توفير نسبة تتراوح ما بين 60 – 65% من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2020/2021 تهدف إلى تكرير حوالي 2ر4 مليون طن خام لإنتاج حوالي 6ر61 ألف طن بوتاجاز وحوالى 6ر546 ألف طن من النافتا وحوالي 3ر1 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة و952 ألف طن سولار وحوالي 4ر2 مليون طن مازوت و4ر197 ألف طن وقود طائرات، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن تعظيم الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الأمن الصناعي بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد.

وخلال اجتماع الموازنة التخطيطية لشركة العامرية لتكرير البترول أوضح الكيميائى على بدر رئيس الشركة أنه يستهدف تكرير حوالى 9ر3 مليون طن زيت خام وإنتاج حوالى 89 ألف طن بوتاجاز و350 ألف طن نافتا وحوالى 3ر1 مليون طن مقطرات وسطى و5ر142 ألف طن وقود طائرات وأكثر من مليون طن مازوت بالإضافة إلى الأسفلت والزيوت الأساسية والشمع البرافيني والطبي والألكيل بنزين لافتاً إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 680 مليون جنيه تشمل مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والبنية الإنتاجية ودراسة تحسين مجمع إنتاج العطريات لزيادة الطاقة التصميمية بنسبة 30% إلى جانب استكمال إنشاء أنظمة متطورة للحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن والسلامة.

وخلال عرض موازنة شركة الإسكندرية للبترول قال الكيميائى مدحت بهجت رئيس الشركة أنها تستهدف تكرير 9ر4 مليون طن من الزيت الخام وإنتاج حوالى 85 ألف طن بوتاجاز وحوالى 3ر1 مليون طن نافتا و485 ألف طن ترباين وحوالى 2ر1 مليون طن سولار وحوالي 2ر1 مليون طن مازوت فضلاً عن استخدام 591 ألف طن من المازوت المنتج في إنتاج الزيوت، وذلك بالإضافة لإنتاج الزيوت المتعادلة والمذيبات، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة حوالى 3 مليار جنيه استثمارات جديدة في مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة وتطوير نظم الأمن الصناعي وكذلك الأعمال الخاصة بالمنطقة الجغرافية، وأوضح أن العام سيشهد بدء إنشاء مشروعين جديدين وهما وحدة معالجة السولار بالهيدروجين إلى جانب وحدة تقطير جوي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير منتجات بترولية بالمواصفات العالمية.