شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ووزير الاسكان يفتتحان «الاسكان الاجتماعي» بـ«بدر» بـ1,25 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، المرحلة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر بتكلفة بلغت 1،25 مليار جنيه، كما قاما بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية لمستحقيها.

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وقال محافظ القاهرة، في كلمته إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة منذ عام 2014 يعد مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين إلى جانب التطوير والنهضة الشاملة وتحقيق التنمية المجتمعية في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن المشروع يلبي احتياجات كافة المستويات والطبقات المختلفة طبقا للأسعار وحجم الدعم المقدم من الدولة لكل وحدة.

وأوضح «عبدالعال» أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر تضم 147 عمارة تتكون من أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 3582 وحدة سكنية، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 مترا مربعا، شاملة كافة المرافق، أما المرحلة الثانية من المشروع فتشمل عمارات استثمارية وخدمات اجتماعية تضم مسجدا وحضانة ومكتب بريد ومركزا طبيا ومدرسة تعليم أساسي ومنطقة خدمات إدارية، ومنطقتين للخدمات التجارية، بالإضافة إلى منطقة خدمات ترفيهية.

وذكر اللواء خالد عبدالعال أن التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان أثمر عن العديد من المشروعات التي تستهدف توفير حياة كريمة وآمنة لطبقات الشعب المختلفة بالحصول على مسكن ملائم وجيد بأسعار مناسبة، مثل المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول والتي ضمت 2472 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 175 مليون جنيه، وقد تم تسكينها بالكامل.