شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان منظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، منظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة.

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واطلع الوزير على نظام الدفع الإلكترونية والمعاملات الحسابية والمالية المميكنة، وناقش العاملين بالإدارة المالية حول سير العمل بالإدارة والاستمارات الإلكترونية، موجها بتوفير كافة الأجهزة الإلكترونية اللازمة، وتدريب العاملين على أعلى مستوى، مع وضع نظام لدورة العمل داخل الإدارة.

وزير المالية يتفقد منظومة التحول الرقمي في بورسعيد

وزير المالية يتفقد منظومة التحول الرقمي في بورسعيد

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبتمبر الماضي، بوابة التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد، والتي تضم منظومة التحول الرقمي ببورسعيد 230 كابينة «MSAN»، و648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة في قطاعات (الصحة – التموين- التوثيق- المرور – النيابات العامة – أقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقاري – الطب الشرعي – المراكز اللوجستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الإدارية – المراكز التكنولوجية)، كما تضم 11 مقراً للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركزا لوجستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، و7 مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة.

وزير المالية يتفقد منظومة التحول الرقمي في بورسعيد

وزير المالية يتفقد منظومة التحول الرقمي في بورسعيد

وزير المالية يتفقد منظومة التحول الرقمي في بورسعيد

وتقدم المنظومة خدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول «G2C»، والتي تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية.