محافـظ المنوفية يحيل المتسببين في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للنيابة الإدارية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، إحالة المتسببين في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شؤونها وتوقيع أقصي العقوبة.
وأفاد المحافظ بأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التي تتسبب في إفساد العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات غير المقبولة.
كان محافظ المنوفية كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالانتقال لمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الامتحانات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أفادت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأن وكيل وزارة التربية والتعليم أحال المتسبب في تسريب امتحان اللغة الإنجليزية المنعقد بتاريخ اليوم للتحقيق وهم مدير عام إدارة تلا التعليمية ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسؤولى مراكز التوزيع بإدارات تلا ومنوف والباجور.
ومن جانبه، طمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه سيتم تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التي تكفل عدم تسريب الامتحانات، مؤكداً على رصد المخالفات أولاً بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين، حفاظاً على مصالح أبنائه الطلاب.
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