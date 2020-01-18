شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تحدد جلسة 25 فبراير المقبل لنظر طعن «إخوان العدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة النقض، جلسة 25 فبراير المقبل موعدًا لنظر الطعن المقدم من 249 متهمًا من المتورطين في شغب إخوان العدوة والسابق صدور حكم بمعاقبتهم حضوريًا وغيابيًا بأحكام تتراوح مابين عامين والمؤبد.

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قال السيد أحمد باشا، محامي بعض المتهمين، إن نيابة النقض انتهت من إعداد تقريرها، والذي تم من خلاله تحديد جلسة النظر في الطعن المقدم من 249 متهمًا سبق معاقبتهم ضمن 806 متهمين حصل منهم 557 متهمًا على البراءة.

وأضاف «أبوباشا» أنه تم التقدم بطعنين أحداهما في القضية الأولى والتي تنظرها هيئة محكمة النقض في فبراير المقبل، وآخر من 8 متهمين في القضية التكميلية ولم تحدد جلسة بعد لنظره، نظرًا لعدم انتهاء نيابة النقض من إعداد تقريرها.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، قد عاقبت في سبتمبر 2018، 249 متهمًا بتهمة الشغب واقتحام مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة وسرقة محتويات المركز، وإشعال النيران بالإدارة الزراعية والطب البيطري، والإرشاد الزراعية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.