شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يدعو البرلمان الدولى لتحديد يوم سنويا لـ«آلام المتضررين من الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشاركته في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد حالياً في جينيف، وخلال الاجتماع قام بعمل مداخلات حول موضوع التعامل مع ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن التعامل مع ضحايا الإرهاب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، وأن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة بنيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، كما دعا الدكتور على عبدالعال إلى تحديد يوم سنوي للتوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في العالم وحجم المعاناة الذي يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة استراتيجية الأمم المتحدة حول كيفية الاستفادة من البيانات التي تساعد على مكافحة الظاهرة الإرهابية والتي تشمل بيانات المسافر وسجل اسم الراكب ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على كافة المستوياتوالآراء القانونية المتعددة في هذا الخصوص.