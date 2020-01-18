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محافظ الشرقية يوجه بتحرير محضر لوالدة طالب تواجدت داخل فناء مدرسة أثناء الامتحانات

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة تل حوين ‏‏الإعدادية المشتركة، والتي تضم 15 لجنة امتحانات بإجمالي 314 طالبا وطالبة ‏‏للاطمئنان على حسن سير انتظام الامتحانات والتأكد من تهيئة الأجواء أمام الطلاب ‏‏لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.‏

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واطمأن المحافظ من الطلاب على سهولة الامتحانات ويسرها وكذا التأكد من عدم ‏خروج ‏الأسئلة على المنهج الدراسي المقرر.‏

وخلال متابعة محافظ الشرقية لسير الإمتحانات بالمدرسة تلاحظ وجود إحدى أولياء الأمورلأحد ‏الطلاب ‏الذين يؤدون الإمتحان تتواجد داخل فناء المدرسة ووجه المحافظ على الفور وكيل أول ‏وزارة ‏التربية والتعليم ورجال الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحرير ‏محضر ‏بالواقعة، متسائلا كيف استطاعت أن تدخل هذه السيدة لفناء المدرسة؟ مطالباً رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمنع أولياء الأمور من الوقوف أمام باب المدارس التي بها لجان إمتحان للشهادة الإعدادية لتوفير الجو الهادئ والمناسب للطلاب داخل اللجان.

من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم ‏‏تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرف العمليات ‏‏الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة لتلقي أي شكاوي خاصة ‏‏بالإمتحانات وسرعة التعامل الفوري معها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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