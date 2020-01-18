شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج طلاب إعلام الجامعة الحديثة بـ«سيارة أم كلثوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار «خلق محتوى إعلامى جديد يمس الجمهور الذى تحاصره المنصات الرقمية والإعلام الإلكترونى»، كان مشروع تخرج باسم «هاشتاج» قدمه مجموعة من طلاب قسم الصحافة فى كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وشمل موضوعات شيقة تلمس حاجة القارئ بصورة مباشرة، ما يعد مؤشرا جيدا على ضمان استمرار الصحافة الورقية.

بينما ألقى مشروع يحمل عنوان «المؤشر» الضوء على أهم القضايا الاقتصادية التى تشغل حياة المواطن واحتوى على حزمة خدمات اقتصادية مهمة، وقدم مشروع «هاند بريك» وجبة صحفية تجمع بين العمق فى التناول والبساطة فى التقديم لجميع الخدمات فى عالم السيارات، وأبحر مشروع «الرحلة» فى ساحات القضايا المحلية والدولية بمحتوى شيق وبسيط، وتناول مشروع «الدور ١٦» قضايا شديدة التخصص فى عالم كرة القدم.

ومن الموضوعات التى نفذها الطلاب، تحول «اليوتيوب» إلى «مربية أطفال»، ومصير سيارة أم كلثوم وخلافات شارة كابتن منتخب مصر لكرة القدم.

وضمت لجنة تحكيم المشروعات كلا من الزميل عمر حسانين، مدير تحرير «المصرى اليوم»، والكاتب الصحفى خالد البرماوى، والدكتورة حنان عاطف، حيث تمت مناقشة الطلاب فى الشكل والمحتوى لمشروعاتهم.

وقال «حسانين» إن أهم ملاحظاته هى إدراك الطلاب للمخاطر التى تحدق بالصحافة الورقية، بالإضافة لامتلاكهم أفكارًا لتطوير المحتوى لضمان استمرار هذه الصناعة المهمة، لافتًا إلى أن هناك جهدا حقيقيا يبذله أعضاء قسم الصحافة فى الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور علاء الشامى، رئيس القسم.

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