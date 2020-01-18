شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤدون التاريخ والفيزياء.. و«التعليم» توقف الامتحانات الاثنين في «عيد الغطاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، السبت، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي 587 ألفا و108 طلاب وطالبة بالصف الثاني الثانوي.

وجاء كل من امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي في 30 سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح Open book.

وتمكن الطلاب من الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر الأكواد السرية المسلمة من قبل إدارة المدرسة.

وتداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي صورًا من أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة، وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصور المتداولة للكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق قانون الغش على المسؤولين عن الواقعة.

وشكا طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدين أن الأسئلة معقدة وفوق مستوى الطالب المتوسط، فيما تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية حول صعوبة مادة التاريخ.

من جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن طلاب وأولياء أمور الصف الثاني الثانوي أكدوا أن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية الجديدة شهد صعوبة في أغلب النماذج، بينما اختلفت الآراء حول امتحان مادة التاريخ حسب كل نموذج.

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وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن أغلب المحافظات شهدت صعوبة في أغلب نماذج امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم صعوبة الأسئلة، حيث تضمن الامتحان 15 سؤال غير مباشر بحاجة لجهد كبير ووقت أطول للإجابة.

وأوضحت أحمد، أن آراء الطلاب وأولياء الأمور تباينت حول مستوي امتحان مادة التاريخ، حيث شهد الامتحان نماذج صعبة ونماذج أخرى في مستوى الطالب المتوسط، وذلك في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت عبير إلى أن الاتحاد تلقى شكوى من قبل بعض أولياء الأمور من انقطاع الكهرباء لمدة ساعة منذ التاسعة وحتى العاشرة صباحا، في بعض لجان مدارس كفر الشيخ، ما أضاع ساعة من وقت الامتحان على الطلاب الذين يؤدون الامتحان على جهاز التابلت.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيُا، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إيقاف الامتحانات الاثنين 20 يناير، تزامنًا مع عيد الغطاس.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية الأحد 19 يناير في الفترة الصباحية.