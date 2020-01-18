شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستعرض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشارى لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات.

Advertisements

وقد اطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر، كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، حيث رحب بكافة هذه المقترحات، مشيراً إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلافى الازدواجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر، وجهود الارتقاء به كعنصر رئيسي في عملية التنمية، كما تم عرض ملامح الاستراتيجية العامة لتطوير منظومة الصحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهني.

وتم خلال اللقاء عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

السيسي يجتمع مع المجلس الاستشاري لكبار العلماء والخبراء