شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: 361 ألف مزارع يستفيدون من «كارت الفلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن استيفاء حيازات 361 ألف مزارع بالبحيرة، يمثلون جميع مالكي الحيازات الزراعية بالمحافظة تمهيدًا للاستفادة من مشروع كارت الفلاح الذكي.

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وأكد «الزواوي» أن المديرية مستعدة تمامًا لإطلاق مشروع كارت الفلاح الذكي، والحصول على قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بالحيازات الزراعية، لاستخراج التقارير والمؤشرات القومية التي سيعتمد عليها متخذو القرار في تكوين الرؤية الشاملة والموحدة لاتخاذ القرارات الخاصة بالحيازات الزراعية بما يخدم القطاع الزراعي المصري.

وأوضح «الزواوي» أن الكارت يقدم دعما حقيقيا للفلاح ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول الفلاح على جميع مستلزماته الزراعية بالأسعار المدعمة بما يلغي السوق السوداء ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أي مكان على مستوى المحافظة، ويوجه الفلاحين لزراعة محصول اقتصادي معين.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع في محافظتى أسيوط وسوهاج، ويتم البدء في إطلاق المرحلة الثانية في منتصف فبراير المقبل في محافظتى البحيرة والشرقية، وتليها المرحلة الثالثة في محافظات الأقصر والفيوم والجيزة والقليوبية والمنوفية.