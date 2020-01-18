شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تُحيل 5 قيادات بـ«الصحة» إلى لجنة التحقيق بالنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الأطباء إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا ووزارة الصحة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث، الذي تسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 12 آخرين.

وأكد أعضاء المجلس عقب انتهاء اجتماعه، إن المحالين للتحقيق، هم: مدير إدارة أبوقرقاص بالمنيا ومدير إدارة سمالوط بالمنيا، ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشؤون المبادرات.

وقال بيان صحفي للنقابة إنه جار إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعًا للمثول أمام جهة التحقيق بالنقابة، في إطار تحملنا مسؤولية رد حق شهدائنا ومصابينا من شباب الأطباء في حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء. جدير بالذكر أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.