شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع موجة سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

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كانت قرى ومدن محافظة الشرقية، شهدت تغيرات مناخية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والطقس البارد وتكاثف للسحب المنخفضة، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة، ما بين المتوسطة والغزيرة على أوقات متباينة؛ ما أدى إلى تباطؤ حركة مرور المركبات بالطرق الفرعية والسريعة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادها لمواجهة سقوط الأمطار، بعمل صيانة للبالوعات، وتصريف المياه المتراكمة بها للحيلولة من حالات الطفح في الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين وإعاقة المارة.

وأكد محافظ الشرقية، أن غرفة عمليات الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.