شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يناقش تقريرًا حول احتياجات مستشفى الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تبرع مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، وهي مؤسسة خيرية، بمجموعة من الأجهزة بحوالي 13 مليون و750 ألف جنيه لتجهيز قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الطوارئ الجديد بمستشفيات جامعة القاهرة.

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وناقش «الخشت»، تقريرًا مقدمًا من لجنة متابعة تطوير المستشفيات، حول حاجة مرضى الطوائ إلى فحوص مختلفة بالأشعة، مشيرًا إلى أن قسم الأشعة قام خلال عام 2019 بإجراء حوالي 250 ألف حالة على جهاز الأشعة العادية، و110 ألف حالة على جهاز الأشعة المقطعية و50 ألف حالة على جهاز الموجات فوق الصوتية.

واستعرض التقرير قيام مؤسسة قصر العينى لدعم الطوارئ بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الطب – قسم الأشعة التشخيصية، والتي رصدت حاجة ملحة لعدد من الأجهزة خاصة في قسم الأشعة التشخيصية ومنها جهاز أشعة مقطعية متطور لفحوص شرايين القلب والشرايين الطرفية والشريان الرئوى لحالات الجلطات الحادة والسدة الشريانية وتشخيص كسور قاع الجمجمة، وعدد 3 أجهزة أشعة عادية بالتقنية الرقمية لحالات الكسور العظام وانسداد الأمعاء وفحوص الصدر والعمود الفقرى بطريقة لا تتعدى 3 دقائق على الجهاز وانتقال الصورة مباشرة إلى الطبيب المعالج المحول للحالة دون انتظار إلى فيلم الأشعة التقليدي وبذلك التوفير الكبير في المستهلكات وسرعة حركة المرضى بالطواريء، إلى جانب عدد 2 جهاز موجات فوق الصوتية والدبلر الملون لحالات الآلم الحادة بالبطن أو لإكتشاف التجمعات الدموية بتجويف البطن أو إذا ما كان هناك تمزق بالأحشاء الداخلية للبطن أو الأوعية الدموية والتهاب المرارة الحاد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الأقسام الأخرى بحاجة إلى أجهزة، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بمساندتها لهذا المشروع الكبير كأحد المشروعات القومية. وكان الخشت، دعا منظمات المجتمع المدني إلى التبرع للمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال التبرعات العينية بالأجهزة التي تحتاج إليها.