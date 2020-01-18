شكرا لقرائتكم خبر عن 143 عاملا موقتًا يضربون عن العمل بمستشفى نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضرب ما يقرب من 143 من العمال المؤقتين بمستشفى نجع حمادي العام عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية كاملة، مع تطبيق الحد الأدنى الأجور.

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وأشار عدد من العمال المضربين إلى أنهم فوجئو بخصم مالي من راتبهم الشهري يتراوح ما بين 400 و700 جنيه، بالرغم من صرف العمال المؤقتين، في المستشفيات الأخرى راتبهم بالكامل والتابعين لنفس المحافظة، مطالبين بضرورة صرف رواتبهم كاملة دون خصومات لمواجهة أعباء المعيشة، وأسوة بزملائهم بالمستشفيات الأخرى.

وانتقل طلعت عبدالشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي إلى المستشفى، لإقناع العاملين بفض إضرابهم، والتواصل مع المسؤولين بالصحة والمحافظة، لحل المشكلة والتشاور بشأن مطالبهم.

وأكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تتم حاليًا دراسة مطالب العاملين بمستشفى نجع حمادي العام، من خلال التنسيق مع الإدارة المالية بالمديرية، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته بضرورة صرف جميع المستحقات المالية للعمال بالمستشفى.