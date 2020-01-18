ضبط عاطل بنصف كيلو هيروين وسلاح آلي في مداهمة لمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على عنصر إجرامي وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين خلال مداهم لمنطقة (السحر والجمال). وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) لاتجاره في المواد المخدرة، حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين – بندقية آلية – 20 طلقة لذات العيار - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، باشرت النيابة التحقيق.

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