بـ 2 كيلو حشيش.. مباحث القاهرة توقع 3 تجار مخدرات بميدان رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، في ضبط ثلاثة عناصر بمحيط ميدان رمسيس، أثناء حيازتهم وترويجهم للمواد المخدرة.

كانت إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 18 قضية -آخرهم مخدرات-، حال تواجده بميدان رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالي.

Advertisements

وفي ذات السياق ضبطت مباحث قسم شرطة الأزبكية (مزارعين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط)، حال تواجدهما بميدان رمسيس بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات أنشطتهم الإجرامية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.