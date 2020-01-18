بزعم استثمارها في التجارة.. ضبط 3 مستريحين جمعوا ملايين الجنيهات من المواطنين بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في المجالات التجارية،

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لتضررهم من (أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمة الثانية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارى ضبطه) على النحو المشار إليه.

وفى سياقٍ متصل ورد بلاغ أخر من ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 873,000 ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه.

ومن ناحية أخرى تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (خمسة أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج) لتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بسوهاج) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 420,000 أربعمائة وعشرون ألف جنيه) لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.