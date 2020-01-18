عبر "الفيس بوك".. ضبط طالبين استدرجا تاجرا لسرقته في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طالبين، قاما بسرقة أحد الأشخاص، والتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته، بمنطقة المقطم.

كان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) مصاباً بأماكن متفرقة بالجسم.

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بالانتقال وسؤال المصاب قرر تعرفه على أحد الأشخاص من على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن، واتفق معه على شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي (30 ألف جنيه)، والتقابل بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيام المشكو في حقه وبصحبته آخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها واستوليا منه على المبلغ المالي، وبعض الأوراق الشخصية كرهاً عنه، وفرا هاربان.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالبين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.